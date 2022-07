Kimi Räikkönen dà da bere a un cane lasciato in auto sotto al sole

Le immagini di Kimi Räikkönen hanno fatto il giro del mondo, l'ex pilota della Ferrari è stato immortalato mentre dava da bere ad un cane chiuso in un'auto

Kimi Räikkönen cuore d’oro, è proprio il caso di scriverlo. L’ex pilota di Formula 1, ad oggi ancora l’ultimo pilota ad essersi aggiudicato un mondiale alla guida della Ferrari nell’ormai lontano 2007, è riconosciuto in genere per il suo carattere glaciale.

Questa volta, però, il finlandese ha compiuto un gesto che ha fatto emozionare tutti.

Kimi Räikkönen dà da bere ad un cane chiuso in un’auto

Le immagini hanno fatto presto il giro del web, Kimi Räikkönen è stato immortalato mentre dava da bere ad un povero cane chiuso irresponsabilmente dai suoi padroni, in un’automobile sotto al sole. Il campione di automobilismo è stato filmato e ripreso da Gino Rosato, un personalità storica del team di Maranello, che poi ha postato il video su Instagram.

Il commento di Gino Rosato e il gesto di Kimi

Rosato ha accompagnato il suo video scrivendo in descrizione: “Ritorno alla tradizionali vacanze in Toscana! Ci manca a tutti Kimi Räikkönen perché è davvero una persona speciale. È semplicemente una persona che si distingue per la sua gentilezza. Fratello, sei davvero una brava persona.”