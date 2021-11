Kindle Amazon 2021: le offerte del momento

Il Kindle Amazon si trova in tantissimi modelli e a prezzi vantaggiosi per poter leggere i libri in formato digitale in qualsiasi momento e luogo.

Sono diversi gli strumenti che possono usare gli amanti della lettura. Tra questi, vi è sicuramente il Kindle Amazon, un dispositivo che permette di leggere in qualsiasi momento con tantissimi libri in formato digitale. Nei paragrafi a seguire, una carrellata dei modelli migliori dell’anno e quali offerte ci sono per ordinarlo e approfittare dei bassi sconti del Black Friday.

Kindle Amazon 2021

Uno strumento, un dispositivo ottimale per coloro che, magari in vacanza, non vogliono portare con sé tanti libri e, in questo modo, è possibile averli su questo ereader per poterli leggere in ogni momento. Il Kindle Amazon è un apparecchio molto utile, ma per scegliere il modello adatto, ci sono delle caratteristiche da valutare e prendere in considerazione.

Un apparecchio utile per avere i libri sempre a portata di mano, ma anche per trascorrere ore di relax e di svago.

Prima di capire quali modelli sono attualmente in commercio, bisogna considerare una serie di caratteristiche tecniche, a cominciare dal display che ha dimensioni che variano, anche in base alle varie tipologie disponibili e alle esigenze e bisogni di ciascuno.

L’illuminazione è un’altra caratteristica da considerare dal momento che quasi tutti hanno un sistema di illuminazione frontale che permette di leggere quando le condizioni di luce sono scarse o non particolarmente sufficienti.

Una tecnologia che permette di leggere senza luci evitando di affaticare la vista e regolare l’intensità di illuminazione in base alle proprie esigenze.

I pixel, la densità sono un altro fattore importante dal momento che più ce ne sono, più il testo risulta nitido e chiaro da leggere senza difficoltà. Quasi tutti i modelli del 2021 si trovano sia con il supporto wi-fi che è perfetto da leggere fuori casa e con il wi-fi/3G, sebbene siano molto più costosi.

Hanno vari comandi e una autonomia di lettura che permette di leggere per diverso tempo.

Kindle Amazon 2021: modelli

I modelli di Kindle Amazon per l’anno 2021 sono vari e tendono a differenziarsi per una serie di caratteristiche, tra cui le dimensioni. Per una versione a colori, il modello Fire è l’ideale. Si contraddistinguono anche per il tipo di tecnologia: la E Ink Pearl ha un contrasto minore rispetto alla E Ink Carta.

I comandi sono diversi da un kindle all’altro. Il Kindle Base e il Kindle Paperwhite permettono di sfogliare le pagine e cambiarlo grazie al touchscreen come fosse un normale smartphone, mentre nel modello Kindle Voyage, la pagina si può cambiare sia tramite il touchscreen, ma anche i sensori che sono posizionati lungo i bordi dello schermo.

Il Kindle Oasis ha una funzionalità diversa nel cambio pagina dal momento che permette di cambiare la pagina sia con il touchscreen, ma anche con i comandi che sono posizionati nella parte laterale dell’e-reader stesso. Ci sono anche modelli di Kindle Amazon con i tasti fisici, ma sicuramente i modelli con touchscreen sono molto più pratici e comodi.

Insieme ai classici Kindle che sono stati accennati, si trovano poi anche una versione moderna, come il Kindle Fire, una sorta di tablet con il display LCD a colori che ha tutte le caratteristiche del classico e-reader book potenziate. Con questo modello, non solo si possono leggere i libri, ma anche i documenti, oltre a riprodurre foto e video. Il Kindle Amazon Base è l’ideale per coloro che non hanno troppe esigenze, mentre il Kindle Paperwhite è adatto per chi ama leggere a bordo piscina.

Kindle Amazon 2021 offerte

Per chi è interessato a questo tipo di dispositivo, sono diversi i modelli, ma anche le offerte disponibili sul noto e-commerce. Cliccando sulla foto si visualizzano le caratteristiche del prodotto. Qui sotto si trova una classifica con i tre migliori modelli di Kindle Amazon dell’anno tra quelli più scontati e desiderati dai consumatori con una breve descrizione.

1)Nuovo Kindle Paperwhite (8GB)

Un modello di kindle da 6.8 pollici e i bordi sottili, con luce che si può regolare e la durata della batteria fino a 10 settimane. Molto rapido nel cambiare le pagine rispetto ai modelli della generazione precedente. Uno schermo da 300 pixel che permette di leggere senza difficoltà alla luce del sole. Non affatica gli occhi, resiste all’acqua e si può leggere sia a bordo piscina che in vasca o in spiaggia. Lo sconto del 18%.

2)Kindle Oasis ora con tonalità della luce regolabile

Un dispositivo da 7 pollici e 300 pixel con design a filo che sfrutta la tecnologia Paperwhite. Si può regolare la luce dal bianco all’ambra. Resiste all’acqua senza subire danni. Ha un design sottile ed ergonomico e pulsanti volta pagina. Permette di avere accesso a tantissimi libri.

3)Kindle ora con luce frontale integrata

Ha la luce frontale regolabile sia per il giorno che la notte per ambienti interni ed esterni. Permette di leggere per ore. Ha uno schermo antiriflesso per leggere senza complicazioni o problemi. Una singola batteria dura settimane e non ore, anche se dipende da quanto lo si usa. Di colore bianco e nero con lo sconto del 25%.