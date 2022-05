Kindle per l’estate: i modelli di Amazon

Paperwhite, Oasis o i modelli classici, sono tutti i kindle adatti da portare in vacanza per leggere al sole estivo e abbronzarsi senza caricarsi troppo

In vista dell’estate, mentre si prepara la valigia, i lettori pensano a quanti libri portare da leggere sotto l’ombrellone. Per non caricare troppo il bagaglio, è meglio puntare sui kindle, dispositivi digitali che consentono di contenere tantissimi libri evitando di affaticare gli occhi e la schiena.

Qui i modelli migliori da portare in vacanza.

Kindle per l’estate

Un lettore e-book tra i più noti che vi siano sul mercato. Inoltre, in estate, magari in spiaggia o al mare è sicuramente il mezzo ideale per poter leggere dal momento che risulta comodo e soprattutto in grado di contenere tantissimi libri mentre ci si abbronza e crogiola al sole. Sebbene siano in molti ad apprezzare i libri cartacei, il mercato degli e-reader cresce.

Un e-reader come il kindle permette di rendere la lettura molto più comoda e semplice, oltre che sempre a portata di mano. Chi ama la carta stampata sa che in vacanza possono esserci delle difficoltà come il libro che si riempie di sabbia e altri inconvenienti. Con il kindle tutto ciò non accade, anzi. La lettura è più facile e semplice.

La maggior parte di questi dispositivi in commercio presenta un pannello con inchiostro elettronico e ben 16 gradazioni di grigio che risultano essere particolarmente riposanti e ideali per la lettura.

Chi ama leggere con questo dispositivo può avere la possibilità di avere una biblioteca piena di titoli da scaricare sempre a portata di mano da leggere in spiaggia o in montagna e nei vari luoghi di villeggiatura.

Un alleato ideale per ampliare la propria passione per la lettura considerando che sono tantissimi i libri che questo prodotto può contenere. Molto importante puntare su un modello che permetta di leggere alla luce del sole e con il giusto riflesso, che non stanchi troppo la vista e non affatichi gli occhi.

Inoltre, risulta essere facile da usare anche grazie all’integrazione con Amazon.

Kindle per l’estate: modelli

I modelli, nel corso degli anni, si sono evoluti moltissimo proprio per venire incontro alle esigenze dei tanti appassionati del genere che preferiscono leggere in questo formato in vacanza e non su libro cartaceo. La decisione è quale modello acquistare tra i tantissimi in commercio. Il Kindle Oasis è uno dei classici, ma anche il migliore dal momento che offre tantissimi vantaggi.

Ha un display da 7 pollici con le caratteristiche migliori per fornire attimi di lettura piacevoli sotto l’ombrellone. Il design è leggero e sottile, quindi l’ideale da infilare in tasca per poterlo poi estrarre e leggere ovunque. Ha una luminosità automatica con una illuminazione maggiore di led per leggere anche al buio nelle sere d’estate.

Continuano a uscire tantissimi modelli della famiglia dei Kindle che si sono rinnovati quest’anno. Si trovano il Kindle Paperwhite Kids, Il Kindle Paperwhite Signature che sono tra i modelli maggiormente recenti e moderni dalle ottime prestazioni, oltre a essere una scelta molto popolare e apprezzata. I modelli del genere hanno alcune modifiche come una luce frontale e 32 GB di memoria.

Oltre ai modelli classici, vi sono sul mercato anche altre tipologie come il Kindle Fire che permette di leggere sia e-book, ma anche documenti, svolgendo quindi una doppia funzione. Riproduce i video e permette anche di scaricare l’app dal proprio Playstore. Ci sono anche modelli di Kindle voyage che si adattano molto bene all’ambiente circostante e dispongono di una illuminazione frontale.

Kindle per l’estate Amazon

Per comprare questo dispositivo, Amazon è l’e-commerce ideale grazie ai vari modelli con offerte e sconti imperdibili. Non appena si clicca sulla foto si visualizzano le caratteristiche. Qui la classifica con i migliori modelli di kindle per l’estate tra i più apprezzati e con una descrizione di ogni dispositivo.

1)Kindle Paperwhite 8

Un modello con schermo da 6.8″ dai bordi sottili con luce che è possibile regolare. Ha una durata fino a 10 settimane di batteria. Ha uno schermo antiriflesso in modo da leggere anche alla luce del sole. Non affatica gli occhi grazie al fatto che si possa regolare la tonalità della luce che va dal bianco all’ambra. Resiste all’acqua e si può leggere in piscina o spiaggia. Un prodotto Amazon’s Choice.

2)Kindle Oasis

Ha uno schermo da 7″ che sfrutta la tecnologia Paperwhite e ha un design a filo. Si può regolare la luce con i toni dal bianco all’ambra. Resiste all’acqua in modo da leggere anche in piscina. Ha un design sottile e leggero con anche la funzione voltapagina. Permette di accedere a molti libri. Un articolo targato Amazon’s Choice. Disponibile nel colore grafite.

3)Kindle Paperwhite essentials bundle

Contiene tre articoli: un kindle papewhite signature edition, la custodia di Amazon in pelle e la base di ricarica. Ha una memoria da 32 GB e una regolazione della luce automatica. Adatto per la lettura di giorno e di notte. Si possono salvare libri, audiolibri, ma anche riviste. Dotato di una custodia da aprire come un libro. Nei colori nero, blu notte, bordeaux e lavanda. In sconto con il 3%.

Chi non ama molto leggere i kindle, può scegliere tra i migliori libri di maggio da portare in vacanza.