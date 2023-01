Kinshasa, attese due milioni di persone per la Messa del Papa

Kinshasa, 31 gen. (askanews) – Tutto pronto all’aerodrome di Ndolo a Kinshasa, nella Repubblica democratica del Congo dove il Papa presiederà una grande messa mercoledì 1 febbraio. Sono attese due milioni di persone per quello che già si preannuncia tra i più grandi raduni di Bergoglio in Africa.

Qui nella grande aerea è stata allestita una sala stampa, sono stati allestiti i maxischermi per consentire a tutti di seguire la celebrazione.

Il maxi palco ha sul fronte due colombe bianche, simbolo della pace, e il logo del viaggio di Francesco: “Tutti riconciliati in Gesù Cristo”.

Per l’occasione, il primo febbraio è stata proclamata giornata di festa: scuole chiuse e attività lavorative festive. Lo ha annunciato il ministro della comunicazione congolese, per “consentire a tutti di partecipare all’evento e per facilitare gli spostamenti”.