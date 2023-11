Kipnis: "Tajani sta facendo tutto il possibile per rilascio ostaggi"

Roma, 22 nov. (askanews) – Credo che anche il governo israeliano stia tentando tutto il possibile per liberarli. Ma non penso che tutti possono fare tutto quel che sarebbe nelle loro possibilità. Speriamo che una delegazione come la nostra possa aiutare la gente a capire la nostra situazione, il dolore e la tragedia che stiamo vivendo e a fornire più incentivi per fare tutto quello che possono

“Ci sono alcune persone che stanno facendo tutto quello che è in loro potere. Io specificamente sono cittadino italiano e dall’11 ottobre sono stato in contatto con il ministro degli Esteri italiano Tajani. E so che lui sta facendo tutto il possibile per il rilascio degli ostaggi”. Lo ha detto Nadav Kipnis, uno dei membri di una delegazione di familiari degli ostaggi sequestrati da Hamas in Israele il 7 ottobre, che oggi è stata ricevuta da papa Francesco in Vaticano e che ha parlato con la stampa a Roma.

“Credo che anche il governo israeliano stia tentando tutto il possibile per liberarli. Ma non penso che tutti possono fare tutto quel che sarebbe nelle loro possibilità. Speriamo che una delegazione come la nostra possa aiutare la gente a capire la nostra situazione, il dolore e la tragedia che stiamo vivendo e a fornire più incentivi per fare tutto quello che possono”, ha aggiunto Nadav a cui i miliziani di Hamas quel giorno nero del 7 ottobre hanno ucciso il padre e la madre e hanno rapito zia, cugina, marito della cugina e i loro due figli di 3 e 8 anni. Inoltre tra gli ostaggi confermati figurano anche la sorella e la nipote dodicenne di uno zio di Nadav Kipnis.