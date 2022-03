Milano, 28 mar. (askanews) – Con “Kirby e la terra perduta”, arriva la prima avventura in 3D del personaggio dei videogiochi Nintendo. Un’uscita che celebra i 30 anni del protagonista rosa.

In occasione di questa uscita Pao, storico street artist della scena milanese, ha scelto di omaggiare Kirby con una serie di opere che re-interpretano il contesto urbano in modo creativo – cartelli e coni stradali si tingono di rosa, “mangiati” da Kirby proprio come avviene nel videogioco.