Kissinger: Dini, 'un colosso della politica estera mondiale'**

Roma, 30 nov. (Adnkronos) – "Ho appreso veramente con tristezza la notizia della sua scomparsa. L'ho conosciuto a Washington, a New York, a Roma, in pranzi alla presenza anche dell'avvocato Agnelli. Indubbiamente è stato un colosso della politica estera mondiale, per la sua cultura e la sua visione non c'è stato ministro degli Esteri del suo livello nella sua generazione". Così l'ex presidente del Consiglio ed ex ministro degli Esteri Lamberto Dini ricorda all'Adnkronos la figura di Henry Kissinger.

In particolare sottolinea come l'ex Segretario di Stato statunitense "sia stato l'artefice del disgelo internazionale, aprendo la Cina al resto del Mondo nel contesto delle relazioni con gli Stati Uniti. In uno dei suoi libri racconta in dettaglio tutti i colloqui con Zhou Enlai fino allo storico incontro a Pechino nel 1972 tra Nixon e Mao Zedong. E non è un caso che a 100 sia stato ricevuto come un amico dall'attuale Presidente cinese Xi Jinping".