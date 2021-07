Kitty Spencer, la nipote di Lady D sposa un magnate 62enne: la cerimonia in Italia

Kitty Spencer, nipote di Lady Diana, ha scelto la splendida cornice di Villa Aldrobandini, a Frascati, per le sue sontuose nozze.

Per le sue nozze con il magnate sudafricano Michael Lewis – di 32 anni più grande di lei – Kitty Spencer, nipote di Lady D, ha scelto la splendida cornice di Villa Aldobrandini a Frascati.

Kitty Spencer: il matrimonio

Con un sontuoso abito d’ispirazione vittoriana (con collo alto in pizzo, nonostante le temperature alte di questi giorni) firmato Dolce e Gabbana, Kitty Spencer ha detto “sì” al magnate sudafricano Michael Lewis, di 62 anni.

I due si sono scambiati le promesse nella suggestiva cornice di Villa Aldobrandini, a Frascati, e a seguire – durante il ricevimento in una location esclusiva – hanno intrattenuto i loro ospiti con straordinari fuochi d’artificio. Alla cerimonia non hanno preso parte i Principi William e Harry (nonostante Kitty fosse stata presente a entrambi i loro matrimoni) né altri membri della famiglia Reale. Tra gli invitati c’erano la viscontessa Emma Weymouth e suo marito Ceawlin Thynn, marchese di Bath; Pixie Lott insieme al fidanzato Oliver Cheshire; la moglie di Idris Elba, Sabrina; la star di Made In Chelsea, Mark Vandelli.

Non è chiaro perché Harry e William non abbiano preso parte alle nozze della cugina, anche se è probabile che i due abbiano dovuto rinunciare per via della distanza (Harry da tempo risiede negli States insieme alla moglie Meghan e ai suoi due bambini). Il grande assente al matrimonio di Kitty è stato senza dubbio suo padre Charles, che sembra non abbia preso parte alla cerimonia per via di alcuni problemi di salute.

L’aristocratica e modella è stata accompagnata all’altare da 2 dei suoi fratelli.

Kitty Spencer chi è

Classe 1990 Kitty Spencer è un’aristocratica britannica nota per aver preso ad alcune importanti campagne di moda. È la primogenita di Charles Spencer, IX conte Spencer, e della modella Catherine Victoria Lockwoode. Kitty ha 4 fratelli: Louis Spencer (visconte Altorph), Lady Amelia Spencer, Lady Elisa e Samuel Aitken. Tutti loro erano ovviamente presenti alle sue sontuose nozze.

Kitty Spencer e Lady D

Bionda ed eterea come la sua compianta zia Lady D, Kitty Spencer è stata spesso paragonata alla principessa triste per la sua bellezza. Le sue immagini al matrimonio del cugino Harry – con un prezioso abito verde smeraldo a tema floreale – avevano fatto il giro del mondo e in tanti l’avevano lodata per la sua straordinaria bellezza.