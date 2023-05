L’ex ballerino di Amici Kledi Kadiu prende la parola su Instagram riguardo le fake news sulla sua presunta scomparsa. Un gioco di parole scontato: ecco la sua versione contro i titoli trappola di alcune testate giornalistiche.

La rassicurazione su Instagram

Per anni ballerino professionista nella scuola di Amici di Maria De Filippi, si è poi allontanato dalla tv per aprire una sua scuola di ballo. Nelle ultime ore alcune testate giornalistiche stanno riportando la notizia della «scomparsa di Kledi Kadiu, ballerino albanese». Ma lui è vivo e vegeto. Carlo Verdone direbbe: «In che senso?», ma ecco come ha commentato il ballerino la fake news attraverso delle storie sul suo profilo Instagram: «Alcuni giornali fanno di tutto per avere qualche click in più, oramai è una lotta a chi ne ottiene di più. Questa cosa è un po’ triste, però io sto bene».

I titoli «trappola»

Ecco di seguito un paio delle decine di titoli che da ieri sera circolano sul web riguardo la fantomatica scomparsa del ballerino: «Addio Kledi Kadiu, un colpo al cuore spaventoso: il grande ballerino se n’è andato, non c’è più niente da fare», «La tragica scomparsa di Kledi Kadiu: il grande ballerino ci ha lasciati per sempre».