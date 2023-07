Kledi Kadiu: la struggente lettera della moglie al figlio malato

La moglie di Kledi Kadiu, Charlotte Lazzari, ha scritto un commovente messaggio a suo figlio Gabriel, che sta combattendo contro una difficile patologia.

Charlotte Lazzari: la lettera al figlio

Più volte attraverso i social Kledi Kadiu e sua moglie Charlotte hanno parlato della difficile situazione da loro vissuta accanto al loro bambino, Gabriel, che soffre di meningoencefalite. In queste ore la moglie del celebre ballerino e coreografo ha dedicato a sua figlia una lettera che non ha mancato di commuovere il pubblico della rete e in cui si legge: “Gabriel, un giorno ti racconterò di quanto sei stato forte. Ti racconterò i momenti in cui lo siamo stati insieme ma anche quelli in cui io non lo sono stata per niente. Lo farò perché meriti assoluta verità e per ricordarti che spesso le salite più ripide e difficili nascondono panorami che ti tolgono il fiato. Tu per me sei già quel panorama perché ogni giorno vissuto con te è uno spettacolo per cui vale la pena pagare il biglietto”.

Charlotte e Kledi hanno avuto insieme due bambini e, attraverso i social, hanno parlato pubblicamente dei difficili momenti da loro vissuti a causa della malattia del piccolo Gabriel. Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi sono rimasti commossi dalla loro storia.