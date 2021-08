Kledi Kadiu papà per la seconda volta: l’annuncio via social

Kledi Kadiu è diventato padre per la seconda volta: il tenero annuncio con cui ha annunciato la nascita del suo secondo figlio.

Il ballerino Kledi Kadiu e sua moglie Charlotte Lazzari hanno annunciato di essere diventati genitori per la seconda volta: è nato il piccolo Gabriel.

Kledi Kadiu papà per la seconda volta

Dopo la nascita della piccola Lea Kledi Kadiu e sua moglie Charlotte hanno allargato ulteriormente la famiglia: la coppia ha avuto un secondo bambino, Gabriel, nato il 29 agosto 2021 sotto il segno della Vergine.

I due hanno annunciato la notizia mostrando una mano del piccolo via social. In tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto loro gli auguri per l’arrivo del bambino, loro secondo figlio.

La coppia ha già avuto una figlia, Lea, nel 2016. Nel 2018 invece i due erano convolati a nozze. Il piccolo gabriel è nato a Rimini, città dove la coppia risiede già da diverso tempo.

Kledi Kadiu: il secondo figlio

Per annunciare l’arrivo del loro secondo figlio Kledi Kadiu e la moglie Charlotte si erano mostrati sorridenti e innamorati mentre tenevano in mano un’ecografia. La foto aveva fatto subito il giro dei social e i due avevano scritto: “La famiglia sta per allargarsi! Ad agosto arriverà una nuova gioia. Siamo davvero al settimo cielo”. Tra coloro che hanno fatto loro le congratulazioni per la nascita del piccolo Gabriel vi sono anche Lorella Cuccarini, Veronica Peparini e Clemente Russo.

Kledi Kadiu e Charlotte: la gravidanza

Nell’annunciare la sua seconda gravidanza Charlotte Lazzari non aveva nascosto il suo entusiasmo e aveva rivelato come questa gioia arrivasse per lei dopo un momento particolarmente buio (dovuto anche all’emergenza Coronavirus). Oggi lei e Kledi sono al settimo cielo per l’arrivo del piccolo Gabriel e a quanto pare anche la loro primogenita Lea sarebbe felicissima di avere finalmente un fratellino. La coppia è sempre stata molto riservata per quanto riguarda la loro vita privata e infatti sui social hanno cercato di preservare il più possibile la privacy della bambina e adesso anche quella del fratello minore, di cui hanno mostrato solo la manina per annunciare la sua attesa nascita.

Kledi ha mantenuto un ottimo rapporto con Maria De Filippi, con cui ha lavorato ad Amici per diversi anni, e ha annunciato di averle svelato l’arrivo del suo secondo figlio tramite messaggio.

“Le ho scritto un messaggino e mi ha risposto con 5 cuori”, aveva dichiarato il ballerino.