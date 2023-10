Klimt e la sensualità dell'oro in una mostra immersiva a Milano

Milano, 23 ott. (askanews) – L’esperienza totale ed emozionante alla scoperta dell’arte e della vita di uno dei pittori più affascinanti della storia. Tutto questo è KLIMT – The Gold Experience, dal 21 ottobre 2023 al 28 gennaio 2024 in uno spazio nuovissimo come spiega Lara Martinetto, responsabile comunicazione Next Exhibition:

“Next Exhibition apre la prima sede del Next Museum a Milano. Il Next Museum è un nuovo Format dove la cultura gioca con la tecnologia per proporre ad un target più giovane e meno avvezzo alla visione degli usuali musei, una nuova concezione di cultura”.

La mostra immersiva è dedicata Klimt, l’artista ipnotico e rivoluzionario per eccellenza, che ha fatto della sensualità dell’oro la sua cifra stilistica inimitata.

La forza della tecnologia, unita allo splendore dell’arte più raffinata, porterà il visitatore in un mondo di incanto e meraviglia, abbattendo limiti e barriere con un soffio di luce.