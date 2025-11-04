Kos (Ue): la candidatura dell'adesione dell'Ucraina avanza

Milano, 4 nov. (askanews) – La Commissaria europea per l’Allargamento Marta Kos ha ribadito il sostegno all’adesione dell’Ucraina all’UE, affermando che il Paese ha “dimostrato il suo impegno nel percorso verso l’Unione”. Nel frattempo, ha invece accusato la Georgia di “aver fatto marcia indietro sui principi fondamentali” del processo di adesione all’UE.

Proprio oggi l’Unione europea ha pubblicato la

sua classifica dei Paesi candidati, valutando i progressi

compiuti nel percorso per diventare membri dell’Unione in futuro.