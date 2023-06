Kosovo: Meloni, 'impegno italiano per pace e stabilità Balcani'

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – Ci sarà la "ferma condanna del Consiglio europeo dei violenti incidenti nel nord del Kosovo a fine maggio", aggiunta "alla necessità di un’immediata de-escalation nella tensione, di ripresa del Dialogo facilitato dall’Ue tra Belgrado e Pristina. Confermo l'impegno italiano per la pace e la stabilità del Kosovo e di tutta l’area dei Balcani occidentali, a cui stiamo dedicando molte, molte energie". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle comunicazioni al Parlamento in vista del prossimo Consiglio europeo.

"Voglio, a questo proposito, ribadire l’indignazione italiana -ha aggiunto la premier- per l’attacco di fine maggio a danno della missione Kfor, che ha coinvolto anche militari italiani. A loro, come a tutti gli uomini e le donne in uniforme che onorano il tricolore, difendendo ovunque nel mondo pace e democrazia, va il nostro grazie a nome dell’Italia intera. A loro, e a tutti i cittadini italiani, voglio dire che in tutti i consessi europei e internazionali viene oggi riconosciuto all’Italia il ruolo di una Nazione solida, credibile, affidabile. Forte delle sue ragioni e dei suoi interessi, forte della sua tradizione di dialogo e del suo ruolo geopolitico".