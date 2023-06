Kosovo: Stoltenberg, 'già trasferiti 700 soldati della Nato'

Oslo, 1 giu. (Adnkronos) - "700 soldati della Nato si sono già spostati in Kosovo, ma questo non significa rifiutare la soluzione pacifica del conflitto nella regione". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg al suo arrivo a Oslo per l'incontro informale ...

Oslo, 1 giu. (Adnkronos) – "700 soldati della Nato si sono già spostati in Kosovo, ma questo non significa rifiutare la soluzione pacifica del conflitto nella regione". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg al suo arrivo a Oslo per l'incontro informale dei ministri degli Esteri dei Paesi membri dell'Alleanza. "La Nato – ha aggiunto – sostiene pienamente i negoziati tra Belgrado e Pristina così come auspicato dalla Ue".