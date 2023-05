Home > Askanews > Kosovo, video degli scontri in cui sono stati feriti militari italiani Kosovo, video degli scontri in cui sono stati feriti militari italiani

Milano, 30 mag. (askanews) – In queste immagini, pubblicate dall’emittente kosovara Radio Europa e Lire, il momento degli scontri in Kosovo, località Zvecan , fra abitanti e polizia in cui sono rimaste coinvolte unità dell’Esercito Italiano, che si vedono in prima fila nella gestione della situazione, insieme con i colleghi di altre forze della KFOR (Kosovo Force) e della Polizia Kosovara. In tutto sono stati feriti 14 militari italiani tutti appartenenti al 9° Reggimento Alpini. Di questi, secondo quanto riferito dal ministro della Difesa Crosetto, i due più gravi sono stati operati, 3 sono già tornati al lavoro, gli altri nove sono nell’infermeria italiana.

