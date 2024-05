Lunedì 27 maggio presso il prestigioso Teatro Goldoni di Venezia la solenne cerimonia di consegna del rinomato Premio Ugo La Malfa, riconoscimento per eccellenza nella cooperazione internazionale. Questa volta, il premio è stato attribuito a Kristalina Georgieva, la stimata direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale (FMI). L’illustre evento vedrà la partecipazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Premio Ugo La Malfa: chi è Kristalina Georgieva

Kristalina Georgieva è una figura di spicco nell’ambito della finanza internazionale e della cooperazione economica. Nata il 13 agosto 1953 a Sofia, in Bulgaria, Georgieva ha una lunga e illustre carriera nel settore pubblico e privato.

Il percorso di studi

Dopo aver ottenuto una laurea in economia presso l’Università Nazionale e Economica di Sofia, ha proseguito gli studi negli Stati Uniti, conseguendo un dottorato in economia presso l’Università di Economia Nazionale e Mondiale a Sofia e un master in Scienze Economiche presso l’Università del Maryland, College Park.

Un riconoscimento prestigioso

Il Premio Ugo La Malfa è un riconoscimento prestigioso (non in denaro) che celebra l’impegno e il contributo significativo alla cooperazione internazionale, in linea con i valori di pace, democrazia e sviluppo sostenibile promossi dal politico italiano Ugo La Malfa, che si laureò in Scienze diplomatiche e consolari alla Ca’ Foscari di Venezia nel 1926.