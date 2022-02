Kronos Prèstige: recensione sul miglior orologio cassa grande dell’anno

Kronos Prèstige è l'orologio da uomo adatto per qualsiasi genere di outfit che si distingue per varie funzioni e una cassa molto grande in oro.

L’orologio è un accessorio fondamentale per massimizzare un vestito, un completo o per stupire.

Tra i tanti modelli di orologio da uomo con cassagrande, il migliore è attualmente Kronos Prèstige. Nei prossimi paragrafi vi presentiamo le sue caratteristiche e come ordinarlo dirattamente.

Kronos Prèstige

Con questo nome si fa riferimento a un orologio al quarzo dalla cassa grande considerato il migliore dell’anno dagli stessi utenti che amano indossarlo in varie occasioni e momenti della giornata. Un oggetto, un accessorio da polso molto rinomato e ricercato anche grazie alla sua linea raffinata e molto elegante.

Un orologio come Kronos Prèstige si caratterizza, rispetto ad altri orologi e accessori da polso, per la cassa extralarge in oro, mentre la scocca e il cinturino sono in acciaio. Si ispira a forme molto pulite ed essenziali, ma anche classiche dal momento che si rifà al periodo dell’arte greca antica. Oltre a essere un accessorio classico, si distingue anche per una linea elegante e contemporanea.

Un orologio molto resistente e duraturo, anche grazie alla chiusura a farfalla, il che lo rende un accessorio sicuro da avere al polso. Con una chiusura di questo tipo, la presa è sicuramente salda e rigorosa. Antigraffio, quindi resistente agli urti.

La cassa, essendo molto grande, dispone di 4 quadranti, utili per adempiere a varie funzioni: indica la data e l’ora, il calendario con i giorni della settimana e anche il cronometro professionale per allenamenti o gare in cui bisogna prendere il tempo.

Kronos Prèstige: caratteristiche

Kronos Prèstige si adatta ai cultori del bello, dell’estetica, a chi ama le cose di una certa fattura e pregio. Un orologio del genere risulta essere particolarmente affidabile e sicuro da avere al polso, anche e soprattutto grazie ai materiali con cui è stato realizzato.

Un orologio cronografo, il cui funzionamento non si discosta molto da altri modelli del genere. A differenza di altri modelli, risulta essere molto più chiaro e comprensibile nelle varie funzioni per poterlo usare nel modo migliore possibile. Consta di ben 6 tasti laterali che permettono di ottenere varie funzioni o modificare le impostazioni.

Un orologio come Kronos Prèstige è possibile usarlo anche a contatto con l’acqua, considerando che ha un grado di impermeabilità molto elevato.

Kronos Prèstige: utilizzi

Un accessorio molto pratico ed elegante, adatto anche da indossare con qualsiasi genere di outfit, considerando anche la versatilità dei materiali con cui è realizzato. Adatto a una persona forte e sicura di sé, oltre a essere un simbolo e una icona di stile.

Un modello utile e funzionale, ma anche molto bello da vedere dal momento che è realizzato con rifinitura in oro. Ha varie funzioni, tutte molto utili e adatte a qualsiasi ambito e compito.

Kronos Prèstige, dove acquistare

Considerando l’originalità ed esclusività di questo orologio, è bene sapere che non si ordina nei negozi specifici o e-commerce, ma bisogna collegarsi al sito ufficiale del prodotto dove è fondamentale seguire una serie di passaggi. Bisogna inserire i propri dati e attendere la chiamata dell’operatore per la conferma. In questo modo si approfitta del costo di 59,90€ invece di 119,80 con pagamento espresso con Paypal, carta di credito o anche contanti al corriere.

Kronos Prèstige, recensione e testimonianze

Per chi avesse dei dubbi sull’acquisto di questo orologio, qui ci sono delle opinioni dei consumatori estrapolate dal sito ufficiale.

“Estetico, pratico, un modello ibrido di potenzialità. Me ne sono innamorato appena l’ho visto e ne vale davvero la pena” (Marco)

“Ha una struttura interessante che non ha nulla da invidiare ai top di gamma. Un ottimo orologio a un prezzo stracciato” (Luigi)

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.