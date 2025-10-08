Ksenia Sobchak ritira intervista a causa di preoccupazioni per la propaganda LGBT

In una mossa significativa che riflette le crescenti restrizioni sulla libertà di stampa in Russia, Ksenia Sobchak ha annunciato la rimozione di un recente colloquio dal suo seguito canale YouTube. La decisione è giunta dopo che l’ente regolatore dei media statali le ha comunicato che la discussione conteneva elementi di ‘propaganda LGBT’.

Questo controverso colloquio, andato in onda all’inizio di settembre, includeva le opinioni sincere di Sergei Grigoryev-Apollonov, un artista di origine russa che si identifica apertamente come gay e conosciuto professionalmente come Grey Wiese. La conversazione ha affrontato vari argomenti, tra cui la diffusa omofobia nella città natale di Grigoryev-Apollonov, Saratov, e le sue esperienze in Europa.

Il monito delle autorità

Nell’annuncio tramite Telegram, Sobchak ha condiviso l’avvertimento emesso da Roskomnadzor, l’autorità regolatrice russa, riguardo al contenuto presuntamente problematico dell’intervista. Ha espresso il suo dispiacere per dover conformarsi a tali normative, ma ha riconosciuto la necessità di rispettare la legge russa. Tuttavia, non ha specificato quali parti dell’intervista siano state ritenute problematiche.

Sviluppi legali recenti

Questo episodio si colloca nel contesto di una recente sentenza della Corte Suprema russa, che, nel, ha classificato il cosiddetto ‘movimento LGBT internazionale’ come un’organizzazione estremista. Tale sentenza ha sollevato preoccupazioni riguardo a una possibile repressione delle varie forme di espressione legate alle identità LGBTQ+.

Sebbene Sobchak abbia notato che, al momento, non ci siano molte istanze di applicazione di questa legge nei confronti dei media, ha riconosciuto la significativa variazione nelle interpretazioni legali tra esperti. Questa incertezza crea un ambiente in cui le personalità dei media devono muoversi con cautela per evitare possibili conseguenze legali.

La reazione di Grigoryev-Apollonov

Dopo l’annuncio della rimozione dell’intervista, Grigoryev-Apollonov ha espresso il suo stupore per il fatto che l’intervista fosse stata pubblicata. Parlando al broadcaster esiliato TV Rain, ha respinto le accuse secondo cui la sua conversazione con Sobchak costituisse propaganda. Ha sottolineato che il suo lavoro si concentra principalmente sulla musica e sulle narrazioni personali, piuttosto che su temi politici.

Il background dell’artista

Per contestualizzare, Grigoryev-Apollonov non è solo un artista affermato, ma è anche nipote di Andrei Grigoryev-Apollonov, un noto cantante pop associato al gruppo Ivanushki International, che ha guadagnato fama alla fine degli anni ’90. Con un seguito considerevole di 1,5 milioni di follower su Instagram, coinvolge il suo pubblico con contenuti legati alle sue attività artistiche e alla sua vita personale, evitando spesso commenti apertamente politici.

Impatto sul giornalismo indipendente in Russia

Le azioni intraprese contro Sobchak e il suo contenuto riflettono una tendenza più ampia di soffocamento del giornalismo indipendente in Russia. Il Moscow Times, ad esempio, è stato recentemente designato come un ‘organizzazione indesiderata’ dall’Ufficio del Procuratore Generale, il che criminalizza le sue operazioni e mette in pericolo il suo personale. Ciò segue la precedente classificazione della pubblicazione come ‘agenzia straniera.’

Tali misure sono viste come tentativi sfacciati di sopprimere la libertà di stampa e il reporting indipendente. Come affermato dai giornalisti del Moscow Times, queste azioni mirano a screditare il loro lavoro e silenziare le voci che offrono una prospettiva alternativa sugli eventi che si verificano nel paese.

La rimozione dell’intervista di Ksenia Sobchak evidenzia la situazione precaria per le discussioni LGBTQ+ in Russia e le sfide generali affrontate dalle personalità dei media in un ambiente repressivo. Sottolinea l’importanza di un sostegno continuo al giornalismo indipendente, cruciale per favorire una società più aperta e informata.