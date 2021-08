Kuwait, in fiamme la discarica di pneumatici più grande del pianeta: si teme disastro ambientale

La discarica di pneumatici più grande del pianeta, situata in Kuwait, è in fiamme: l’incendio potrebbe causare un disastro ambientale catastrofico.

Un vasto e improvviso incendio è divampato presso la discarica di pneumatici più grande del mondo, situata in Kuwait. Il fenomeno potrebbe tradursi in un disastro ambientale con conseguenze catastrofiche a livello internazionale. Al momento, in prossimità della discarica di pneumatici, è possibile osservare in modo estremamente netto ed evidente l’innalzarsi di una densa colonna di fumo nero, visibile da svariati chilometri di distanza rispetto al sito in cui si è originato il rogo.