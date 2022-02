Kyle Casson, la storia del ragazzo di 24 anni che ha avuto un figlio da sua madre

La storia di Kyle Casson, il ragazzo di 24 anni che ha avuto un figlio da sua madre ricorrendo alla maternità surrogata.

Arriva dalla Gran Bretagna la storia di Kyle Casson, un ragazzo omosessuale di 24 anni che, desiderando avere un figlio ma non essendo riuscito tramite maternità indiretta, ha chiesto alla madre di tenere in grembo suo figlio. La donna, 45 anni, è dunque rimasta incinta del giovane e dato alla luce il bimbo.

Kyle Casson ha un figlio da sua madre

Come raccontato dai media locali, Kyle desiderava ardentemente avere un figlio e ha dunque tentato diverse pratiche di maternità indiretta. Tutti i suoi tentativi si sono però rivelati fallimentari e l’unica opzione che gli era rimasta era quella di far nascere il bimbo da sua madre. Sapendo che sarebbe stato un buon padre, la donna ha accettato e per nove mesi ha portato in grembo il figlio di suo figlio.

Lo ha dunque dato alla luce con parto cesareo realizzando così il soglio di Kyle.

La situazione porta però con sé un problema, perché agli occhi della legge britannica Miles, il piccolo, è considerato il fratello di Kyle in quanto nato dalla sua stessa madre.

Kyle Casson ha un figlio da sua madre: “Sono felice”

Una questione che comunque non intimidisce il giovane, felice di poter essere padre. “Indipendentemente dalla mia identità sessuale o di genere, sono contento di poter soddisfare le esigenze di un bambino.

Non vedo dove sia il problema“, ha dichiarato.