Kyocera lancia Forearth, nuova stampante per tessuti sostenibili

Milano, 13 giu. (askanews) – Kyocera Corporation lancia Forearth. L’azienda giapponese torna a innovare il mercato tessile, lanciando una stampante inkjet per tessuti, che eliminerà completamente l’utilizzo della stampa su tessuto, incidendo in maniera positiva sull’impatto ambientale. Quello dell’azienda giapponese è un passo avanti fondamentale. Il funzionamento del macchinario non ha eguali nel mondo dell’industria tessile, con Forearth che, come sottolinea lo stesso nome, è un prodotto non solo dedicato alle imprese ma anche alla sostenibilità del pianeta come sottolineato da Sto Taniguchi, Deputy General Manager di Kyocera:

“Il fatto che il pigmento sia un materiale sostenibile è già cosa nota nell’industria tessile e nel mondo del fashion. Tuttavia, la moda femminile – che rappresenta il 65% del mercato della Printing Fashion – non accetta l’utilizzo dei pigmenti, perché non dona la stessa morbidezza al tatto dei materiali tradizionali. La rivoluzione di Kyocera Forearth risponde proprio a questa esigenza: ottenere una sensazione di morbidezza consona agli standard della moda femminile e farlo attraverso l’utilizzo di materiali sostenibili”.

Da tempo, infatti, l’inquinamento dell’acqua legato alla stampa è un grosso problema delle industrie tessili, che Kyocera punta a risolvere con un macchinario rivoluzionario. Ecco le parole di O Tayo Hamano, Executive Officer di Kyocera Group

“Kyocera Forearth è il perfetto esempio di un’innovazione di mercato in grado di risolvere i nostri problemi sociali e generare esternalità positive per l’ambiente, e speriamo di elaborarla ulteriormente. Abbiamo infatti intenzione di continuare ad investire sull’innovazione e su progetti come Forearth, consolidando le capacità del Gruppo Kyocera di risolvere questioni che interessano la collettività nel suo complesso”.

Kyocera continua, dunque, a mettersi in luce: non solo dal punto di vista dell’avanguardia tecnologica e qualitativa, ma anche per l’importanza riservata all’aspetto della sostenibilità ambientale.