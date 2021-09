L’abbraccio si Salvini e Meloni a Cernobbio: “Prove tecniche di Governo”

Fuori dalla Villa D'este di Cernobbio in cui si sta tenendo il Forum Ambrosetti, Salvini eMeloni si sono lasciato andare a un abbraccio.

Ripresi dalle telecamere presenti al Forum Ambrosetti di Cernobbio, Salvini e Meloni si lasciano andare a un abbraccio e scherzando commentano: “Sono rpive tecniche di governo insieme”. La Lega di Salvini al momento rientra nella maggioranza, mentre Fratelli D’Italia si trova all’opposizione, ma Salvini commenta: “Scelte diverse, ma non sono giuste o sbagliate entrambe”.

Cernobbio, l’abbraccio tra Salvini e Meloni

All’esterno dell’Hotel Villa D’este di Cernobbio, in riva al lago di Como, in cui si sta tenendo il Forum Ambrosetti, le telecamere hanno ripreso il leader della Lega Matteo Salvini e la leader di Fratelli D’Italia Giorgia Meloni mentre si scambiavano un abbraccio, e scherzando hano commentato: “Sono prove tecniche che governeremo insieme“.

Ricordiamo infatti che al momento i due partiti non si trovano sulla stessa linea d’onda: la Lega è entrata afar parte della maggioranza, mentre FI si trova all’opposizione.

L’abbraccio tra Salvini e Meloni: “Per ora scelte diverse”

Quindi come leggere questo messaggio mediatico e politico inviato dai due leader? Sicuramente entrambi hanno in comune molte idee, ma al momento riconoscono di aver preso strane diverse per motivi diversi.

“Abbiamo fatto una scelta diversa. Abbiamo fatto due scelte in cui crediamo, faticose per entrambi. L’una stando fuori con pieno diritto, l’altra preferendo stare dentro, facendo ragionamento di ricostruzione nazionale.

Non dico quale sia giusta e sbagliata, saranno i fatti e gli italiani a giudicarlo“. Questa è la risposta di Salvini.

Abbraccio tra Salvini e Meloni: la scelta del leader di FdI

Giorgia Meloni invece non parla delle scelte già prese e di quelle contrarie all’amico Salvini, ma pensa al futuro del suo partito e dell’Italia: : “Non ho ancora gli elementi per dire se Fratelli d’Italia voterebbe Draghi come presidente della Repubblica.

È una persona di grandissima autorevolezza ma il punto è ancora capire se intende utilizzarla per difendere l’interesse nazionale in Europa oppure no“.

Infine la leader FdI ha parlato dell‘ipotesi di rendere obbligatorio il vaccino, sulla stessa linea di Salvini: “Sono favorevole alla campagna vaccinale e sono contraria a questo utilizzo del green pass. È la stessa posizione di Angela Merkel. Ditemi se è No Vax anche lei. O Johnson o Sanchez. Altri Paesi europei promuovono la campagna vaccinale senza l’obbligo e senza usare il green pass per introdurre surrettiziamente l’obbligo di vaccinazione. Penso che funzioni molto di più informare correttamente i cittadini che cercare di educarli“.