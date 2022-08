L’accusa dell’Fbi a Trump: “Ha sottratto documenti sulla sicurezza nazionale”

La Cnn diffonde i principali atti di accusa dell’Fbi contro Donald Trump: “Ha sottratto documenti sulla sicurezza nazionale ed ostacolato l'indagine"

L’accusa dell’Fbi a Donald Trump è quella molto grave e punibile fino a 10 anni di carcere di aver “sottratto documenti sulla sicurezza nazionale”. I federali Usa chiariscono la loro condotta dopo la perquisizione in Florida e le parole contro di loro rivolte proprio da Trump qualche giorno fa, quando aveva detto che si erano appropriati di cose di cose in casa sua “come dei ladri qualunque”.

L’accusa dell’Fbi, cosa ha sottratto Trump

E invece Trump è sospettato dall’Fbi di aver “volontariamente sottratto carte relative alla sicurezza nazionale Usa”, poi di aver “nascosto o sottratto documenti pubblici” e infine di aver “ostruito un’indagine federale”. Lo ha spiegato la Cnn citando i documenti procedurali legati alla perquisizione. Il blitz avvenuto qualche giorno fa nella villa a Mar-a-Lago dell’ex presidente aveva fatto molto scalpore e Trump aveva avuto un amaro sfogo pubblico.

Le carte della Florida “che scottano”

Il giudice Bruce Reinhart ha in fascicolo carte anche in ordine all’istanza del dipartimento di giustizia per tenere segreti i documenti alla base del mandato. E ci sarebbe di più: anche il provvedimento che accoglie la richiesta e la copertina del fascicolo. Trump aveva anche attaccato Joe Biden accusandolo di “essere al corrente del blitz e di volerlo screditare senza alcun fondamento”.

Ci sono anche indiscrezioni: pare che nel corso dell’ispezione dell’ispezione gli agenti del Bureau abbiano anche portato via diverse scatole di carte e tre documenti di viaggio di cui due scaduti, poi restituiti a Trump.