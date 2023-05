Il pensiero è andato subito a qualche raid ambientalista ma non ci sono state rivendicazioni: l’acqua del Canal Grande di Venezia diventa verde fosforescente, con una grande ed intensa macchia fluo. L’episodio si è verificato nel bel mezzo della Vogalonga ed è stata convocata una riunione urgente dal Prefetto. Ad un certo punto, secondo i media, la superficie della laguna si è tinta di un verde fosforescente.

L’acqua del Canal Grande di Venezia diventa verde

Molto stupore fra turisti e cittadini stamattina domenica 28 maggio a Venezia. Non ci sono elementi per risalire all’origine di quel viraggio ma da quanto si apprende “non è escluso che si tratti di una performance artistica o di una azione degli ambientalisti“. Sulla vicenda indagano intanto la polizia ed i vigili del fuoco. Gli operatori del 115 hanno effettuato un prelievo per analizzare l’acqua e cosa contiene assieme ai tecnici dell’Arpav.

Il summit convocato dal Prefetto Michele di Bari

E mentre si tiene la Vogalonga, regata non competitiva che percorre anche il Canale Grande, il Prefetto di Venezia, Michele di Bari, è entrato in azione. Ha convocato una riunione urgente di coordinamento tra le varie forze di Polizia della città per capire cosa sia la sostanza apparsa sotto il Ponte di Rialto. In attesa delle analisi Arpav si cerca di capire su siano comparse rivendicazioni sui canali social.