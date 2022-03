Una docente che era riuscita a conquistare il cuore di tutti: l’addio dei suoi alunni a Marika Magnagnin, la maestra morta a Treviso

Commuove e mette tristezza al contempo l’addio dei suoi alunni a Marika Magnagnin, la maestra morta a Treviso a causa di un brutto male. Secondo quanto riportato dai media la 47enne insegnante di Caorle riceveva quotidianamente il “buongiorno” dei suoi bambini.

Come? Con un video messaggio quotidiano che alleviava la sua sofferenza e dava grinta alla sua battaglia.

L’addio degli alunni a Marika Magnagnin

Una battaglia che la maestra Marika aveva perso spegnendosi lunedì scorso nella casa di famiglia a Premaor di Miane, in provincia di Treviso. Già residente in quel di Fregona, ma docente era diventata un punto di riferimento della scuola scuola primaria di Cappella Maggiore. Il dolore, diretto ed esternato sui social, per la morte di Marika Magagnin è stato grande e tangibile.

La maestra lascia il marito Guido, le figlie Silvia e Cristina, il papà Bruno, la mamma Ivana e la sorella Francesca.

L’insegnamento, la tesi e poi la terribile malattia

E assieme a loro lascia i suoi alunni ed una vita ricca di soddisfazioni, fra le quali la preparazione di una tesi di laurea magistrale. Poi a settembre era arrivato l’insegnamento alla primaria di San Donà di Piave e il ricovero a causa della malattia.

Ai suoi congiunti Marika diceva: “È una battaglia che non mi aspettavo di combattere. Ho capito ora che invece è e sarà una guerra, ma io vincerò”.