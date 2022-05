L’addio tra Lulù e Manuel Bortuzzo: l’opinione di Signorini

Alfonso Signorini ha rotto il silenzio in merito all'addio tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié.

Alfonso Signorini ha rotto il silenzio in merito alla recente rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, ma ha preferito non sbilanciarsi.

Alfonso Signorini su Lulù e Manuel

Dopo la fine del GF Vip Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono lasciati.

La principessa ha dichiarto che Manuel l’avrebbe lasciata con un comunicato stampa e infine ha gettato pesanti accuse contro il padre Franco (che a suo dire sarebbe stato abbastanza invadente nella relazione). Manuel, dal canto suo, ha preferito glissare sulle domande a lui poste dai giornalisti in merito alla vicenda.

Il conduttore del GF Vip, Alfonso Signorini, ha indirettamente commentato la vicenda rispondendo a una fan che, sul suo settimanale, gli aveva chiesto un’opinione su come Manuel Bortuzzo si fosse trovato a gestire improvvisamente la fama (anche a causa del drammatico incidente di cui è stato protagonista).

“La fama bisogna saperla gestire. A Manuel Bortuzzo e a suo padre Franco il buon senso non manca. Un abbraccio!“, ha dichiarato il direttore di Chi che, al momento, non sembra intenzionato a sbilanciarsi sulla questione.

Le accuse di Lulù Selassié

Lulù Selassié ha dichiarato di soffrire molto per l’addio di Manuel ma ha anche specificato di volere la felicità del nuotatore (che, nel frattempo, è stato avvistato in compagnia dell’ex fidanzata, Federica Pizzi).

“È facile dare la colpa a me per esserci lasciati, è facile dare la colpa a chi come me, a differenza di altri, si è sempre mostrata dentro la casa del GF VIP per ciò che è. Ma vi tranquillizzo, purtroppo no, non è per colpa del mio carattere che ci siamo lasciati”, ha dichiarato la principessa etiope, e ancora: “Il padre di lui, e tutto il contesto attorno, non hanno mai mostrato simpatia e speso belle parole nei miei confronti, ma mi aspettavo che nella vita reale le cose sarebbero cambiate e che mi avrebbero dimostrato rispetto e sincerità.

Cosa che, ahimé, sono qui per dirvi che non c’è mai stata”.