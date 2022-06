In uno dei momenti energeticamente e politicamente più delicati dal 24 febbraio ecco l’allarme Aiea: “L’Europa si prepari allo stop totale del gas russo”

L’allarme Aiea cade come un macigno nel mezzo di una situazione già difficilissima: “L’Europa si prepari allo stop totale del gas russo”. In buona sostanza il capo dell’Agenzia internazionale per l’energia Faith Birol ha spiegato che la priorità è prepararsi ad a uno stop completo delle forniture di gas russo che questo inverno penalizzerà l’Europa intera e con essa ovviamente l’Italia.

In arrivo lo stop totale del gas russo?

Ha detto Birol al Financial Times: “L’Europa dovrebbe essere pronta nel caso in cui il gas russo sia completamente tagliato fuori”. Il dato è che la riduzione delle forniture decisa dalla Russia la scorsa settimana non è certo un epilogo, semmai il prologo di iniziative simili ed ancora più drastiche e massive. Vale il tentativo di Mosca di usarle come “leva” per la guerra all’Ucraina.

L’inverno e il timer delle intenzioni russe

Ha spiegato Birol più approfonditamente: “L’Europa dovrebbe essere pronta nel caso in cui il gas russo sia completamente tagliato fuori”. Poi Birol ha fatto una considerazione finale molto importante: “Più ci avviciniamo all’inverno, più comprendiamo le intenzioni della Russia. Credo che i tagli siano volti a evitare che l’Europa riempia gli stoccaggi, e per aumentare la leva della Russia nei mesi invernali”.