L’allarme di Nichi Vendola sulla “democrazia a rischio, Meloni si ispira a Orban”

Nichi Vendola: "Meloni si ispira a Viktor Orban, non certo a De Gasperi ed il rischio è di scivolare nelle sabbie mobili di una democrazia illiberale’"

Arriva da alcuni eventi elettorali in Puglia l’allarme di Nichi Vendola sulla “democrazia a rischio, Giorgia Meloni si ispira a Viktor Orban“. Intervistato da La Gazzetta del Mezzogiorno lo storico esponente di sinistra vede un pericolo reale e lo ha detto dopo aver presenziato e parlato ai comizi di alcuni esponenti in lizza nella sua regione.

Nichi Vendola: “Meloni si ispira a Orban”

Ha detto Vendola: “Diciamolo con nettezza e senza giri di parole: in queste elezioni è in gioco la qualità della nostra democrazia. La destra post-fascista di Meloni ha in testa, come propri riferimenti ideali e politici, Trump e Orban”. E ancora: “La destra xenofoba di Salvini ha flirtato con Putin e i suoi faccendieri. Il sovranismo resuscita lo spettro maligno del nazionalismo e strangola il sogno di un’Europa unita”.

“Non regaliamo l’Italia a questa destra”

Per Vendola “il rischio è di scivolare nelle sabbie mobili di quella ‘democrazia illiberale’ teorizzata dal premier ungherese: il quale con brutalità mette sotto scacco qualunque contrappeso al potere politico, imbavaglia e controlla i media, pone sotto tutela e censura politica la magistratura e la Corte costituzionale, e nel nome del consenso elettorale rivendica il diritto di abolire i diritti, quelli delle donne, quelli delle minoranze“. Sulla Meloni Vendola ha rincarato la dose dopo pochi step dell’intervista: “Il suo modello è Orban, non De Gasperi.

La sua storia è quella del neo-fascismo romano. Come non essere preoccupati?”. E in chiosa: “Non regaliamo l’Italia a questa destra, non facciamoci del male”.