Nonostante la soglia critica sia ancora lontana, in Alto Adige si pensa già ad un possibile Lockdown per coloro che non sono vaccinati.

Con l’aumentare dei casi a causa della variante della e della sua mutazione delta plus, il fantasma del Lockdown sembra possa tornare tornare in vita. Tra le province che stanno considerando questa ipotesi vi è l’Alto Adige, ma solo per i non vaccinati.

Possibile Lockdown per i non vaccinati in Alto Adige

A parlare è l’assessore alla sanità altotesino Thomas Widmann, che vorrebbe seguire le orme dello stato confinante: l’Austria. A detta dell’assessore, gli altotesini non possono rischiare una nuova ondata a causa di coloro che non si vaccinano e quindi, sarebbe giusto imporre restrizioni solo per coloro che ad oggi non hanno effettuato nemmeno una dose di vaccino contro il Covid-19.

Possibile Lockdown per i non vaccinati in Alto Adige: la situazione negli ospedali

Nonostante l’Alto Adige voglia seguire il modello austriaco, che sta vivendo una situazione altamente critica, non si trova nella stessa condizione dei suoi vicini. Negli ospedali, infatti, vi sono solo 6 ricoverati in terapia intensiva e 44 ricoverati ordinari.

Possibile Lockdown per i non vaccinati in Alto Adige: i nuovi positivi

Nella giornata di ieri, 25 ottobre 2021, sono stati eseguiti 5.413 tamponi nella provincia di Bolzano di cui solo 43 erano positivi.

La percentuale maggiore di positivi va dai 20 ai 29 anni, i restanti hanno un’età compresa tra i 50 e i 59 anni. In crescita le persone in quarantena, che sono attualmente 500.