L’ambulanza sbaglia indirizzo, 36enne muore di Covid in casa: era padre di 4 figli

L'ambulanza sbaglia indirizzo, padre di 4 figli muore di Covid: l'accusa è verso l'addetto alle chiamate che ha inviato i soccorsi all'indirizzo sbagliato.

L’ambulanza sbaglia indirizzo, 36enne e padre di 4 figli muore di Covid in casa: la moglie della vittima aveva chiesto aiuto ai sanitari ma per un’incomprensione telefonica i soccorsi sono stati dirottati su un altro caso.

L’ambulanza sbaglia indirizzo, 36enne muore di Covid

La vittima è Steve Cooke, 36 anni, trovato senza vita dalla polizia nella sua casa a Chatham, nel Kent, contea a sud-est di Londra. La scoperta è avvenuta il giorno successivo a quello in cui la sua famiglia ha chiamato i soccorsi vedendo le sue condizioni di salute peggiorare a causa del Covid.

I fatti risalgono allo scorso Natale, periodo nel quale il Regno Unito era in piena emergenza sanitaria, ma in questi giorni si stanno svolgendo nuove indagini sul suo caso.

Steve aveva scoperto da due giorni di essere positivo al Covid e aveva gravi difficoltà respiratorie.

La moglie, Katie Milne, punta il dito verso chi si occupava dell’ambulanza, poiché, secondo lei, avrebbe dovuto controllare meglio l’indirizzo.

L’ambulanza sbaglia indirizzo, 36enne muore di Covid: la ricostruzione

Stando a quanto ricostruito, l’addetto alle chiamate ha avuto difficoltà a capire cosa dicesse e ha inviato un’ambulanza all’indirizzo sbagliato, a meno di cinque metri di distanza dalla casa della vittima.

Gli operatori hanno chiamato la donna, ma non hanno comunque capito l’indirizzo e alla fine non c’è stato alcun soccorso dopo che l’ambulanza è stata dirottata su un altro salvataggio.

L’ambulanza sbaglia indirizzo, 36enne muore di Covid: l’accusa

L’accusa è verso l’operatore, in quanto non avrebbe ascoltato in modo adeguato la compagna della vittima non dandole il tempo di spiegare, facendo quindi perdere tempo all’ambulanza e mancando un soccorso che avrebbe potuto salvare una vita.