L’amico di Manuel Bortuzzo contro Lulù: “Gli stai rovinando il suo GF”

Un amico di Manuel Bortuzzo ha scritto un messaggio al vetriolo contro Lulù Hailé Selassié.

Alex Castelluccio, tatuatore e migliore amico di Manuel Bortuzzo, si è scagliato con una frecciatina al vetriolo contro Lulù Hailé Selassié.

Manuel Bortuzzo: l’amico contro Lulù

In tanti tra fan e amici di Manuel Bortuzzo non hanno apprezzato il comportamento avuto da Lulù Hailé Selassié nei confronti del giovane nuotatore e ovviamente non hanno perso occasione per farlo sapere (compresi i genitori dello stesso nuotatore).

Nelle ultime ore Alex Castelluccio, amico di Manuel Bortuzzo di professione tatuatore, si è scagliato contro la principessa etiope via social: “Qualcuno spieghi a questa ragazza che Manuel non è di sua proprietà. Lei gli sta rovinando questa esperienza“, ha scritto. Anche le sorelle di Lulù Hailé Selassié hanno cercato di mettere a freno la ragazza dopo aver notato la sua gelosia sempre più crescente nei confronti di Manuel.

Manuel Bortuzzo e Lulù: lo sfogo

Nelle ultime ore anche lo stesso nuotatore si è visto costretto a mettere in chiaro i suoi sentimenti per Lulù Hailé Selassié specificandole di non voler più avere con lei una relazione romantica. La principessa ovviamente non ha preso bene la decisione del nuotatore e ha finito per sfogarsi in lacrime con le sorelle. “Inizia a non rompermi i coglio*i per queste cose qua e lasciami in pace! Io sono fatto così, quando capisco che una cosa in quel momento non mi va e non mi fa stare sereno, non la faccio.

Io qua dentro non mi inca**erò mai realmente. Se Gianmaria ti abbraccia io sono contento, se Sophie mi prende la mano per ballare dovresti essere contenta. Fai la gelosa, ma gelosa di che cosa? Fai le facce di mer*a tipo ‘l’hai fatto con lei non lo fai con me’ e allora? Lo faccio con chi voglio”, ha dichiarato Bortuzzo, e ancora: “I tuoi baci? Non mi andavano l’altra sera, non darmeli”.

Manuel Bortuzzo: la reazione di Lulù

Dopo che Bortuzzo ha troncato la sua liaison con lei Lulù ha reagito molto male e ha finito per sfogarsi tra le lacrime con le sorelle. Negli ultimi giorni anche i genitori di Manuel avevano dato un parere negativo alla relazione sbocciata tra i due e, a quanto pare, non erano gli unici a non vedere di buon occhio il legame tra il nuotatore e la principessa etiope.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa di Endemol Shine Italy