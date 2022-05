L’analisi Iss sul covid conferma che la curva è in discesa

Dopo il report ufficiale arriva anche l’analisi di commento del'Iss sul covid che conferma in maniera netta che in Italia la curva è in discesa

L’analisi Iss sul covid ribadisce che la curva delle infezioni è in discesa e dopo il report ufficiale arriva anche il commento di un’esperta dell’Istituto Superiore di Sanità in cui si certifica che finalmente il calo dei contagi è un valore netto.

La curva Covid in Italia infatti “appare finalmente nettamente in discesa rispetto alle ultime settimane”. L’andamento è stato illustrato in termini di situazione epiedmiologica nel nostro paese dalla dottoressa Anna Teresa Palamara, direttore Malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità.

L’analisi Iss sul covid: la curva è in discesa

L’esperta lo ha fatto nel video di commento al monitoraggio settimanale Covid-19 ministero della Salute-Iss. E il trend già rilevato “è confermato dall’incidenza che è di 261 casi nell’ultima settimana per 100.000 abitanti.

La stima nazionale dell’indice Rt è nettamente sotto 1, con l’Rt sintomi a 0,88 e l’Rt ospedalizzazioni a 0,83″. E ancora: “Quanto al valore di ‘Rt ‘augmented’, proiettato in avanti di una settimana, il dato risulta leggermente più alto a 0,90”.

Un trend positivo su scala europea

Il trend positivo è su scala europea Ue e la dottoressa Palamara lo chiarisce: “Se diamo uno sguardo a quello che accade nella maggior parte dei Paesi dell’Unione europea vediamo che in tutti si conferma l’andamento in discesa della curva epidemiologica.

Ci sono alcune eccezioni, ma vedremo nelle settimane prossime se si tratta semplicemente di oscillazioni nel numero dei casi”.