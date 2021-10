L’annuncio del giovane calciatore David Brooks: “Ho un tumore molto raro”

David Brooks è un giocatore del Bournemouth che ha annunciato di avere il linfoma di Hodgkin: tanti i messaggi di sostegno per il 24enne.

David Brooks, giovane calciatore di 24 anni, è stato colpito da un raro tumore. Il giovane ha voluto condividere il proprio dolore anche sui social network.

David Brooks ha un tumore, l’annuncio

Il calciatore del Bournemouth ha voluto scrivere un messaggio sui social network per spiegare cosa stia accadendo nella sua vita.

Brooks ha scoperto di recente di avere un linfoma di Hodgkin al secondo stadio. Si tratta di una forma di cancro molto rara.

David Brooks ha un tumore, le parole del calciatore del Bournemouth e la nota del club

“Questo è un messaggio molto difficile da scrivere per me – si legge -. Mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin di stadio 2 e inizierò un ciclo di trattamento la prossima settimana. Anche se questo è stato uno shock per me e la mia famiglia, la prognosi è positiva e sono fiducioso che mi riprenderò completamente e tornerò a giocare quanto prima possibile“, si legge sul profilo social del calciatore.

Il ragazzo ha voluto inoltre ringraziare chi lo sta supportando, in ogni modo, durante questo momento molto delicato. David Brooks ha scritto il messaggio su Twitter per condividere con chi lo segue questo particolare momento..

David Brooks ha un tumore, le parole del calciatore del Bournemouth: il messaggio del Galles

Attualmente sarebbero in corso altri accertamenti per capire la cura migliore per il 24enne David Brooks. Il cancro al sistema linfatico ha colpito il calciatore che però si mostra più combattivo che mai e annuncia di voler vincere questa dura battaglia. Anche la Nazionale del Galles ha scritto un messaggio di incitamento per il ragazzo colpito dalla forma rara di tumore.

