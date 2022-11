Nel corso di un colloquio informale con alcuni giornalisti arriva l'annuncio del ministro Schillaci: "Presto una nuova campagna contro il Covid"

In queste ore arriva l’annuncio del ministro Orazio Schillaci: “Presto una nuova campagna contro il Covid”. Il titolare della Salute del governo guidato da Giorgia Meloni spiega che a breve partirà la comunicazione congiunta sul tema, poi fa chiarezza anche su alcuni aspetti legati alle recenti decisioni in materia di misure a contrasto del coronavirus.

Il tema era importante perché da moti ambienti medici si lamentava una sorta di “abbandono” da parte dell’esecutivo della questione.

“Presto una nuova campagna contro il Covid”

Il ministro Schillaci ha detto la sua, come riportano i media, nel corso di un colloquio con i giornalisti. Ha detto il titolare della salute: “Stiamo lavorando al lancio, a breve, di una campagna di comunicazione congiunta sull’importanza dei vaccini contro il Covid-19 e l’influenza stagionale con una particolare attenzione al target degli anziani e dei fragili“.

Uso delle mascherine in ospedale, il rebus

La domanda era però nell’aria ed era quelle che verteva sull’atteggiamento “ambiguo” del governo sull’uso delle mascherine in ospedale. Su quel tema il ministro Schillaci ha voluto precisare che “non c’è mai stata l’intenzione di non prorogare l’ordinanza che scadeva il 31 ottobre”. E in chiosa: “Peraltro in molti reparti le mascherine si usano da prima che arrivasse il Covid“.