L’annuncio di Fontana: “La Lombardia zona bianca nella settimana di Natale, i dati sono pervenuti oggi e verranno valutati venerdì in cabina di regia”

L’annuncio di Attilio Fontana fa tirare un sospiro di sollievo al lombardi: “La Lombardia resterà zona bianca nella settimana di Natale”. Il governatore ha confermato il trend in miglioramento e rincuorato i lombardi in attesa della cabina di regia a margine di un evento legato alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Lombardia in zona bianca a Natale: “Lo confermano i dati pervenuti oggi”

E l’annuncio è stato di quelli belli, senza fronzoli: “Anche la settimana di Natale sarà in zona bianca”. Ha spiegato più nel dettaglio un soddisfatto Fontana: “I dati che sono pervenuti oggi e che verranno valutati venerdì in sede di cabina di regia, confermano che anche per la prossima settimana che la Lombardia rimarrà in zona bianca”.

A Natale la Lombardia sarà zona bianca: aree mediche e terapie intensive stabili

Poi la spiegazione tecnica: “Questo perché, nonostante la crescita dei numeri, le occupazioni dell’area medica e delle terapie intensive rimangono al di sotto della soglia prevista”. Un trend stabile sui parametri cruciali, quello che in termini pratici configura un miglioramento della Lombardia.

Anche per la settimana di Natale la Lombardia sarà zona bianca: il trend di qualche giorno fa

Miglioramento che Fontana aveva già sottolineato sulla sua pagina Facebook qualche giorno fa: “L’indice rt ospedaliero continua a scendere”.

E poi: “Ancora sotto le soglie di allerta le percentuali di occupazione dei posti letto in terapia intensiva, 8%, e area medica, 12%”. E in chiosa: “Registriamo anche il primo calo del tasso di incidenza su 100 mila abitanti a 7 giorni. Dati quindi incoraggianti che portano a confermare che la somministrazione delle terze dosi sta rallentando la crescita dei ricoveri”. Quello finale era stato un incoraggiamento che pare abbia trovato conferma in queste ore: “Ringrazio ancora i lombardi e tutto il personale sanitario che si sta prodigando in questa straordinaria campagna vaccinale.

Avanti così!”.