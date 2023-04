L’annuncio di Fugatti: "L'orsa JJ4 sarà uccisa con l'eutanasia"

La “sentenza” è arrivata nella conferenza stampa di stamattina ed è arrivata con l’annuncio del team che era con Maurizio Fugatti: “L’orsa JJ4 sarà uccisa con l’eutanasia“. Dopo la cattura dell’animale di 17 anni che ha ucciso il 26enne runner Andrea Papi il presidente della Provincia autonoma di Trento spiega la modalità e fa sapere che c’era una prima opzione, quella di abbattere JJ4 subito e sul posto. L’orsa è stata catturata con una trappola a tubo con all’intero della frutta alle ore 23 di ieri.

La cattura è avvenuta nella zona del torrente Meledrio nei pressi di Monclassico in Val di Sole, vicino a monte Peller in cui è stato aggredito e ucciso Papi. Da quanto si apprende alle 2 di notte è stata trasportata all’interno del centro faunistico del Casteller a Trento Sud. E l’orsa non ha solo una sigla ma anche un nome: “Gaia” adesso attenderà l’udienza dell’11 maggio quando i giudici del tribunale amministrativo regionale di Trento dovranno affrontare il giudizio di merito dopo la sospensiva alla sua esecuzione.

“Gaia” in attesa di sentenza a Casteller

Ha detto Fugatti: “Noi avremmo voluto abbattere l’orso sul posto”. E Raffaele De Col, dirigente generale di dipartimento Protezione civile, foreste e fauna della Provincia Autonoma di Trento, ha spiegato: “Lo strumento che abbiamo individuato assieme ai veterinari a supporto è l’eutanasia, un metodo meno cruento rispetto agli spari“. Tutto adesso è quindi nelle mani del Tar.