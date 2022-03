L'annuncio del Ministro dell'interno Luciana Lamorgese sul tema sicurezza: "Le forze dell'ordine avranno i taser per gestire le situazioni più critiche"

L’annuncio del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese sul tema sicurezza: “Le forze dell’ordine avranno i taser per gestire le situazioni più critiche”.

Viminale, l’annuncio di Lamorgese e il via libera ai taser per le forze dell’ordine

È ufficiale, da lunedì 14 marzo le forze dell’ordine di 18 città italiane potranno disporre dei taser, l’arma ad impulsi elettrici. Ad annunciarlo è il Ministro dell’interno Luciana Lamorgese che spiega la sua posizione in merito: “L’utilizzo dell’arma a impulsi elettrici da parte della polizia di stato, dei carabinieri e della guardia di finanza ridurrà i rischi per l’incolumità del personale impegnato nelle attività di prevenzione e controllo del territorio.” La Lamorgese ha anche aggiunto che tale dispositivo: “Consente ad agenti e carabinieri di essere in grado di gestire in modo più efficace e sicuro le situazioni critiche e di pericolo.”

L’utilizzo del taser e il periodo di formazione delle forze dell’ordine

La titolare del Viminale spiega che, secondo uno specifico cronoprogramma che si concluderà alla fine del mese, le 4.482 armi ad impulso elettrico a disposizione saranno impiegate nelle 14 città metropolitane e nei capoluoghi di provincia di Caserta, Brindisi, Reggio Emilia e Padova. “L’operatività del nuovo strumento segue uno specifico periodo di sperimentazione e un ciclo di formazione degli operatori in grado di garantire che la sua utilizzazione avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza tenuto conto dei soggetti coinvolti e del contesto ambientale.”