La premessa è d’obbligo e rimanda alla sua immensa passione per la danza e per quello che significa, ecco il senso dell’annuncio straziante di Carmen Russo: “Una brutta notizia”. La ballerina, coreografa ed attrice ha voluto condividere sui social dolore e sdegno per un episodio. La Russo lo ha fatto sul suo account Instagram, una nicchia social in cui campeggiano di solito foto con suo marito e sua figlia.

L’annuncio straziante di Carmen Russo

Stavolta Carmen Russo ha scelto però un’altra foto ed altre parole, parole di sdegno. Ecco cosa ha scritto e come ha esordito la ballerina: “Una brutta notizia, inaccettabile. Abbiamo letto on Line di una ragazza di 12 anni espulsa dal saggio di danza perché affetta dalla sindrome di down”. E ancora: “Noi abbiamo avuto nelle nostre scuole di danza dei casi analoghi e non abbiamo mai creato diversità”. Poi Russo precisa: “Anzi, ci siamo sempre adoperati per inserire nelle lezioni e nei saggi i ragazzi che vivevano situazioni di disagio sia motorio che psicologico e con grande soddisfazione e felicità per tutti”.

“La danza è inclusione, non il contrario”

Poi la chiosa: “La danza può aiutare a fare piccoli passi e migliorare … ma soprattutto include e non esclude“. Per Carmen Russo il ballo è la stessa vita, al punto che durante la precedente edizione del GF Vip proprio lei venne scelta da Alfonso Signorini come coreografa degli ex vipponi usciti dalla casa.