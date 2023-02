L'annuncio su Twitter: "Trump in visita al treno tossico"

Il capo attuale della Casa Bianca manda gli esperti e il suo sfidante va di persona, l'annuncio su Twitter: "Trump in visita al treno tossico"

L’annuncio è comparso all’improvviso su Twitter in queste ore: “Donald Trump andrà in visita al treno tossico” per un sopralluogo.

Lo ha scritto il figlio del tycoon, con “Junior” che ha accusato Joe Biden di essere “troppo spaventato”. Il dato è crudo: Donald Trump, che è di fatto in corsa per le Presidenziali dell’anno prossimo, si recherà il 22 febbraio a East Palestine. Si tratta della località dell’Ohio tristemente nota a livello ambientale e di inquinamento massivo perché proprio lì pochi giorni fa è deragliato un treno carico di sostanze chimiche tossiche e altamente infiammabili.

E il figlio dell’ex presidente Usa lo ha annunciato su Twitter: “Se i leader che abbiamo sono troppo spaventati, i veri leader si fanno avanti e riempiono quel vuoto”. Insomma, l’idea lanciata da Donald Trump Jr non è solo quella di investire suo padre di una “battaglia ambientalista”, tema questo su cui Trump da presidente era sempre stato storicamente debole, ma anche di farlo sapere.

Joe Biden manda gli esperti

Ansa spiega che dopo l’incidente “sono stati registrati malori tra la popolazione locale, oltre alla morte di animali da allevamento e di almeno 3.500 pesci. L’allarme è alto nella zona tanto che la famosa avvocata-attivista Erin Brockovich ha fatto pressioni su Joe Biden affinché intervenga”. Il presidente americano ha dato mandato ai Centers for Disease Control and Preven (Cdc) di inviare una squadra di esperti.