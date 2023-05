"L'antimafia l'ha fatta lui": i ringraziamenti di Schifani a Berlusconi

Le sue parole sono arrivate a metà mattinata dell’evento con cui Forza Italia sta serrando le file intorno al suo leader malato al San Raffaele: “L’antimafia l’ha fatta lui”, arrivano i ringraziamenti di Renato Schifani a Silvio Berlusconi e da a Milano il presidente della Regione Sicilia ha detto la sua sul Cav e sui suoi legiferato quando era premier.

I ringraziamenti di Schifani a Berlusconi

Ha detto Schifani: “L’antimafia l’ha fatta Silvio Berlusconi con le sue leggi che sono state le più dure, è stato lui a voler stabilizzare il carcere duro, in un partito che ha fatto la vera antimafia, con le leggi e non con le chiacchiere”. Il governatore della Regione Sicilia Renato Schifani ha voluto ribadire questi concetti dal palco della convention di Forza Italia a Milano. Ed ha precisato nel suo intervento: “Berlusconi ci ha messo la faccia. Siamo stanchi di questi attacchi, i giovani devono saperlo, che entrano in un partito che ha dei valori”.

“Berlusconi tornerà, è una delle gambe di FI”

E ancora, in chiosa del suo intervento ed a mo’ di auspicio o forse di certezza: “Berlusconi tornerà. Forza Italia si pone su due gambe, una è Silvio Berlusconi e l’altra sono i valori che lui ha trasmesso, e che sono la nostra forza”.”Grazie a Berlusconi, mafia colpita nei suoi interessi”. Il governatore della Sicilia ha poi parlato alla convention anche del del partito. Ed ha spiegato che “deve essere aperto”.