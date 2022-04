L’appello di Enrico Letta a Speranza: “Rifacciamo la sinistra”

Il Partito Democratico in cerca della "reunion" con i fuoriusciti del 2018 e l’appello di Enrico Letta a Roberto Speranza: “Rifacciamo la sinistra”

L’appello di Enrico Letta a Roberto Speranza fa leva sul 25 aprile e punta a superare il “trauma politico” del 2018: “Rifacciamo la sinistra”. Il segretario Dem crede nel percorso di riavvicinamento con Articolo 1 attraverso le Agorà e punta a creare un blocco di centro sinistra che sia finalmente competitivo.

L’appello di Enrico Letta a Speranza

Un riavvicinamento fra Partito Democratico ed Articolo 1 c’era già stato, ma su contingenze singole, ora però Letta, anche nel nome dell’unità del 25 aprile, punta più in alto. E dice: “Lunedì 25 aprile saremo tutti insieme per manifestare la memoria dell’antifascismo e con le parole di Mattarella, che ho particolarmente apprezzato: pace, non resa e unità“. Il senso della strategia, o dell’auspicio, emerso dalla sede congressuale è quello a “rimettersi assieme” e Letta non ha fatto mistero di questa sua aspirazione, ideologica, strategica e matematica.

“Mettere da parte il 2028”

Spiegando: “L’invito è che questo percorso porti in autunno a una discussione tra di noi che faccia sì che mettiamo da parte completamente la storia del 2018”. Poi la chiosa con la chiara allusione alla frattura che si era innescata nel Pd guidato da Matteo Renzi: “Quel passaggio, il 2018, ha distrutto qualsiasi possibilità per la sinistra di giocare un ruolo vincente”.