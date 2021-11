Appello di Zeno indagato per i Green Pass falsi: “Ho 1 euro sul conto, aiutatemi a pagare gli avvocati”

L’appello di Zeno, il 28enne milanese indagato dall'antiterrorismo per i presunti Green Pass falsi: “Ho 1 euro sul conto, aiutatemi a pagare gli avvocati”

L’appello di “Zeno”, al secolo Gabriele Molgora, il 28enne milanese indagato per il Green Pass falsi, ha il tono del contrappasso ironico che ha evidenziato bene Open: “Ho 1 euro sul conto, aiutatemi a pagare gli avvocati”. Insomma, il tipo combatteva la certificazione verde ma adesso è al verde.

Sta di fatto che il giovane promoter delle manifestazioni No Green Pass del capoluogo lombardo è stato indagato in questi giorni per istigazione a delinquere aggravata da mezzo telematico. E dopo aver saputo di essere nel mirino della magistratura su input dell’antiterrorismo ha capito che la faccenda giudiziaria in cui si era ficcato era roba seria, seria e necessitante di avvocati bravi, avvocati che chiedono legittime parcelle.

Perciò Molgora ha pubblicato la foto del suo estratto conto, ci ha attaccato l’Iban e ha chiesto una mano per spese legali alle stesse “truppe” di cui voleva essere coducator. A Molgora viene tra l’altro anche contestato di aver usato Telegram per inviare mille Green Pass appartenenti ad altri soggetti. A suo carico era scattata una perquisizione disposta dal Sostituto Alberto Nobili, il responsabile dell’antiterrorismo milanese.

Ecco cosa ha scritto “Zeno”: “Sono sempre stato incensurato e ad oggi sono nella m**da. Ho sempre cercato di non fare trasparire i miei problemi personali ma se una persona è ottimista e va in televisione un paio di volte non vuol dire che la sua vita sia rose e fiori”.