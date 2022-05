L’Aquila, auto finisce nel giardino di un asilo: 4 bambini feriti

Un gruppo di bimbi stava giocando in cortile quando all'improvviso è stato investito da un'auto, che ha ferito 4 di loro. Uno sarebbe in gravi condizioni.

4 bambini sono rimasti feriti in un’incidente avvenuto a L’Aquila, dove un’auto ha sfondato la recinzione esterna di un asilo ed è piombata nel giardino in cui un gruppo di bimbi stava giocando. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni.

L’Aquila, auto finisce nel cortile di un asilo

La vettura era parcheggiata in una strada in discesa quando si è messa in marcia e ha sfondato la recinzione esterna della scuola dell’infanzia 1 Maggio. Le cause che hanno provocato lo spaventoso incidente sono ancora da accertare.

Un gruppo di bambini stava giocando in giardino quando è stato investito dal veicolo, che ha ferito 4 di loro.

Un bimbo sarebbe in gravi condizioni.