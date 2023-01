L'Aquila, calciatore di 30 anni stroncato da una malattia: rinviata partita di Coppa Italia

“Impensabile andarsene a 30 anni”, così la società sportiva, l’Asd Aielli 2015 ha salutato Adrian Sorin Cristea, giovanissimo giocatore la cui vita è stata stroncata alla prematura età di 30 anni.

La morte dell’atleta ha sconvolto l’intera comunità di Aielli, comune della provincia de L’Aquila in Abruzzo, ma non solo. Per via di questa improvvisa quanto dolorosa scomparsa, la partita di Coppa Italia Aielli-Cerchio, fissata per domenica 15 gennaio, è stata rinviata in sua memoria.

L’Aquila, morto un calciatore ad appena 30 anni: il cordoglio del sindaco di Abruzzo

Del giovane atleta sappiamo che che era originario della romania e che di lì a qualche mese, esattamente il prossimo 20 giugno avrebbe compiuto 31 anni.

A dare la notizia della scomparsa dell’atleta è stato il primo cittadino di Aielli, Enzo Di Natale che ha scritto su Facebook:

“Accettare la morte è difficile, trovare il senso alla scomparsa di un ragazzo di trent’anni è però impossibile. Non è giusto, non è comprensibile, c’è solo spazio per il dolore e lo sconforto. Alla famiglia di Sorin, il giovane centrocampista dell’ Asd Aielli 2015 che si è spento prematuramente la scorsa notte, vanno le nostre più sentite condoglianze”.

Rinviata la partita di Coppa Italia

Queste invece le parole della squadra nella quale militava il giovane atleta, l’Asd Aielli 2015 che sui social ha scritto: “Tutta la società e i Barracos si stringono al cordoglio della famiglia Cristea per la perdita di un fratello e compagno di squadra Sorin. Impensabile andarsene a 30anni”.

Ha poi aggiunto: “Comunichiamo che la partita di coppa in programma oggi è rinviata. Ringraziamo FCD Cerchio 2016 per l’appoggio”.