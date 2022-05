L’Aquila, è in corso il funerale del piccolo Tommaso: la famiglia chiede riservatezza

Presso la Basilica di Collemaggio, a L'Aquila, è in corso il funerale del piccolo Tommaso D'Agostino.

È in corso il funerale del piccolo Tommaso, morto a causa di un tragico incidente presso l’Asilo di Pile. Si attendono moltissime persone dato che la chiesa che ospiterà la funzione può accogliere circa 2.000 persone.

L’Aquila, il funerale del piccolo Tommaso D’Agostino

Il piccolo Tommaso D’Agostino è morto a soli 4 anni nel primo pomeriggio di mercoledì, 18 maggio 2022. Il giovanissimo Tommaso stava giocando con altri bambini quando, improvvisamente, un’auto li ha travolti. Al momento Tommaso è l’unica vittima. Due bambine coinvolte nell’incidente sono in terapia intensiva ed in progonosi riservata.

Dove si sta tenendo il funerale

Il funerale di Tommaso è iniziato alle 15:30 di oggi, 21 maggio 2022, presso la Basilica di Collemaggio.

Come si apprende da Abruzzoweb.it, la funzione sarà tenuta dal cardinale Giuseppe Petrocchi e da don Nunzio Spinelli. Tutta la città è a lutto e, in segno di rispetto nei confronti della famiglia di Tommaso enti e associazioni hanno annullato o rinviato tutte le manifestazioni previste in città. Il primo cittadino Pierluigi Biondi ha dichiarato cittadino fino al termine del funerale.

La famiglia di Tommaso chiede riservatezza

Sebbene la morte di Tommaso D’Agostino abbia assunto una rilevanza nazionale per la gravità del caso, mamma Alessia e papà Patrizio hanno chiesto la massima riservatezza, soprattutto oggi, nel giorno del funerale della piccola vittima.

I legali della famiglia D’Agostino hanno ribadito che è necessaria “maggiore riservatezza da parte dei media” ed hanno chiesto “di portare il massimo rispetto a questa famiglia così duramente colpita”, evitando atteggiamenti di stolkeraggio“.

Palloncini bianchi prima della funzione

Prima dell’inizio del funerale, fuori la Basilica di Collemaggio, sono stati fatti volare dei palloncini bianchi all’arrivo della bara. Sono presenti tutti i compagni di classe ed amici di Tommaso, oltre che parenti, conoscenti ed amici dei genitori.

Tra le istituzioni è presente il sindaco di L’Aquila e Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo. Tra i palloncini è stato fatto volare anche un enorme cuore con il nome del piccolo.