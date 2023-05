L'Aquila, scialpinista umbro precipita dal Gran Sasso e muore

Tragedia nell’Appennino. Uno scialpinista 52enne di Orvieto ha perso la vita sul Corno Grande del Gran Sasso (AQ), precipitando dal canale Bissolati. L’incidente è avvenuto ieri, domenica 7 maggio 2023, poco prima di mezzogiorno.

La dinamica dell’incidente

La vittima si chiamava Fabio Racanella, era un istruttore alpinista e socio del Cai. Durante la discesa in fuoripista l’uomo ha perso il controllo degli sci ed è caduto in un canalone della via Direttissima in cui è precipitato per circa 150 metri. Scattato l’allarme, si sono precipitati sul posto i soccorsi con l’elicottero e hanno trasportato il 52enne all’ospedale San Salvatore dell’Aquila. Purtroppo non c’è stato niente da fare e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è stata poi trasferita all’ospedale di Teramo per procedere con alcuni esami post mortem.

Chi era la vittima?

Per la sua smisurata passione per la montagna e gli sport a essa legati, Fabio Racanella era molto conosciuto nella sua città. Una passione che purtroppo per lui si è unita a un destino crudele. Il suo amore per lo sport rimarrà stampato, oltre che nella memoria dei suoi cari, anche sul suo profilo Facebook, dove pubblicava spesso foto di paesaggi montani, talvolta con panorami innevati e mai senza i suoi sci ai piedi.