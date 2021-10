L’assessore leghista Sebastiano Costalonga fuori dalla conferenza stampa perché senza Green pass

L'assessore leghista Sebastiano Costalonga è stato lasciato fuori dalla conferenza stampa perché era senza Green Pass.

L’assessore leghista Sebastiano Costalonga è stato lasciato fuori dalla conferenza stampa perché era senza Green Pass. L’uomo ha dato la sua spiegazione, sottolineando di avere un’allergia.

Assessore leghista Sebastiano Costalonga fuori dalla conferenza stampa

Sebastiano Costalonga, assessore leghista, è stato lasciato fuori dalla conferenza stampa perchè non possedeva il Green Pass. Senza il certificato, l’assessore è rimasto fuori dal Florian di piazza San Marco. Allo storico caffè del salotto buono di Venezia era in corso una conferenza stampa in cui Costalonga era stato invitato dalle associazioni promotrici di un progetto per riportare i residenti in piazza San Marco. L’uomo è titolare delle deleghe al Commercio nella giunta del sindaco Luigi Brugnaro.

Assessore leghista Sebastiano Costalonga: “Non ho il Green pass”

All’ingresso del Florian, come previsto dalle norme, uno dei dipendneti ha chiesto il Green pass all’assessore. “Non ce l’ho, non sono vaccinato e non ho eseguito il tampone, non pensavo potesse servire” ha risposto l’assessore leghista. Per evitare ulteriori problemi ha proposto una soluzione. “Mi metto qui all’ingresso dove ci sono le porte aperte” ha dichiarato e così la conferenza è stata portata verso l’esterno del locale.

Assessore leghista Sebastiano Costalonga: “Ho un’allergia”

Sebastiano Costalonga ha sempre dichiarato di non aver effettuato il vaccino contro il Covid. “Non sono no vax, ma ho un’allergia all’acido acetilsalicilico e non mi sento tranquillo, ho un figlio e una famiglia: se mi succedesse qualcosa? Mia madre, mio fratello e la mia compagna sono vaccinati, io preferisco evitare i rischi” aveva dichiarato. Avrebbe potuto fare il tampone, ma probabilmente pensava che la conferenza si sarebbe tenuta nei tavolini all’esterno del Florian.