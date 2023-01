Una terribile notizia arriva dagli Usa, l’attore Jeremy Renner è grave dopo un incidente mentre spazzava la neve.

Da quanto si apprende il celebre interprete degli Avengers reso famoso dal crudo e monumentale “The Hurt Locker” sarebbe in condizioni critiche. In queste ore le notizie a dire il vero non molto chiare sulle sorti mediche della star degli Avengers Jeremy Renner stanno tenendo milioni di persone con il fiato sospeso.

LaPresse: l’attore Jeremy Renner è grave

Renner sarebbe gravemente ferito in seguito a un incidente accaduto mentre stava spazzando la neve.

A dare la notizia l’agente dell’attore secondo un lancio de LaPresse. Il 51enne è in condizioni critiche ma è stabile. L’attore vive in Nevada, ma non è chiaro dove sia avvenuto l’incidente.

Una vera icona di Hollywood

E Renner è una vera icona di Hollywood: lui interpreta Hawkeye (Occhio di Falco), un tiratore scelto della squadra di supereroi Marvel “Avengers”. Il 51enne è stato due volte candidato all’Oscar per “The Hurt Locker” e “The Town”.

Proprio il ruolo dello specialista sminatore in Iraq in “The Hurt Locker” del 2008 aveva dato a Renner celebrità e spessore. Poi “The Avengers” nel 2012 lo ha cementato come parte delle grandi ambizioni narrative della Marvel.