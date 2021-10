L’attrice Sarah Parish ricoverata: frattura alla spina dorsale

Caduta da incubo per Sarah Parish: il ricovero immediato in ospedale per una frattura alla spina dorsale.

L’attrice britannica Sarah Parish (53 anni) ha subito un incidente, in cui si è fratturata la spina dorsale. Parish è stata urgentemente ricoverata in ospedale. È accaduto nel corso di una vacanza in Turchia. L’artista è celebre per le sue interpretazioni nelle serie Cutting it e Bancroft.

Oltre alla spina dorsale danneggiata, Parish ha riportato anche alcune costole rotte.

Il post di Sarah Parish

Sarah Parish ha pubblicato una foto in cui appare sul letto d’ospedale. Il post è accompagnato dalla seguente didascalia: “Una costola rotta?? No, no, non è abbastanza per questo c***o di spirito” precisando: “Trascorrere un paio di giorni in più in Turchia, ma non nell’adorabile @hillsidebeachclub. All’ospedale turco locale. FFS” e poi ancora: “Sembra davvero che la vita stia prendendo una brutta piega in questo momento”.

Sarah Parish: è festa in Turchia

In precedenza, Sarah Parish ha pubblicato un video relativo alla celebrazione della festa della Repubblica in Turchia, accompagnandolo con la seguente frase: “Festa della Repubblica in Turchia! Festeggiamo”.

Sarah Parish: la vicinanza di amici e colleghi

Sarah Parish è stata subito confortata dopo il suo incidente da molti dei suoi amici attori. Tra questi l’ex star di Coronation Street, Catherine Tyldesley, che ha detto: “Oh dannazione, amore! Guarisci presto!” oppure la star di Friday Night Dinner Tracy-Ann Oberman, che ha scritto: “Oh Sarah, poverina.

Torna a casa il prima possibile. Spero che tu non stia soffrendo troppo e se hai bisogno di qualcosa, faccelo sapere”.